İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.

İran'a karşı ABD ve İsrail'in saldırıları sürüyor.

"DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK"

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

