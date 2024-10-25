Muhalif liderin eşinden Antonio Guterres'e Putin tepkisi

DHA

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi, birçok devlet lideri ve siyasi ağırlamıştır.

Zirveye katılan isimlerden biri olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile el sıkışmasının ardından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Rusya’da 16 Şubat’ta Kuzey Kutup Dairesi’ndeki Kharp kasabasındaki cezaevinde hayatını kaybeden Rus aktivist Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BRICS Zirvesi'ne katılmasına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine tepki gösterdi.

"BİR KATİLLE EL SIKIŞTI"

Yuliya Navalnaya açıklamasında, “Savaşın üçüncü yılı ve BM Genel Sekreteri bir katille el sıkışıyor.” ifadelerini kullandı.

Navalnaya, eşinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak eşini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürdüğünü ifade etti.

"PUTİN'İN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERECEĞİZ"

Video mesajında Navalnaya, “Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Size onların isimlerini söyleyeceğiz ve yüzlerini göstereceğiz.” dedi.