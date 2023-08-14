Muhammed Bazum, Nijer'de vatana ihanetten yargılanacak Cunta yönetimi, ülkenin eski lideri Bazum'u 'vatana ihanet' ve 'ülke güvenliğini tehlikeye atmak' suçlarıyla yargılamak istediğini duyurdu. Yargılama için gerekli delillerin toplandığı belirtildi.

AA

Nijer'de askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a yargı yolu göründü.

Afrika ülkesindeki cunta yönetimi, seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazum'a hangi suçlamaları yönelteceğini duyurdu.

İki suçlamayla yargılanacak

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Amadou Abdourahmane'nin okuduğu bildiriye göre Bazum, "vatana ihanet" ve "ülke güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamasıyla yargılanacak.

"Gerekli delilleri topladık"

Konuya ilişkin bildiride şu ifadelere yer verildi:

Nijer hükümeti, devrik cumhurbaşkanı ve yerli ve yabancı suç ortaklarının, 'vatana ihanet' ve 'iç ve dış güvenliği tehlikeye atmak' suçlarından ulusal ve uluslararası organlar önünde yargılanması için gerekli delilleri toplamıştır.

Batı Afrikalı politikacılara tepki

Bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin "geçiş hükümeti" hakkında yalan haberler yaydığına dikkati çekilen bildiride, bu durumun şiddetle kınandığı vurgulandı.

Bildiride, uluslararası toplumun bazı unsurlarının da "devrik hükümet yetkilileriyle" dayanışma içinde olmasından duyulan memnuniyetsizliğe işaret edildi.

Nijer'de darbe sonrası yaşananlar

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 9 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.