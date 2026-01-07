Suriye hükümeti: Kürtler dahil tüm vatandaşların korunması devletin sorumluluğundadır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de sıcak saatler...

Suriye hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep’teki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Hükümet, SDG’nin Halep içinde herhangi bir askeri varlığının bulunmadığını teyit etmesinin şehirdeki güvenlik ve askeri meselelerde hiçbir rol veya müdahale üstlenmediğini açıkça kabul ettiği anlamına gelmekte olduğunu belirterek, "Güvenliğin sağlanması ve halkın korunması konusundaki tam sorumluluğun Suriye devleti ve yasal kurumlarına ait olduğunu göstermektedir. Bu, anayasa ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak geçerlidir" dedi.

"BÖLGEYE SIĞINANLARIN TAMAMI KÜRT VATANDAŞLARIMIZ"

Kürt vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların korunmasının devletin pazarlık kabul etmez münhasır sorumluluğu olduğunu vurgulayan hükümet, "Güvenlik önlemlerinin belirli bir etnik grubu hedef aldığına dair iddiaları kesinlikle reddediyoruz.

Aksine, gerginlikten kaçarak devletin kontrolündeki bölgelere sığınanların tamamı Kürt vatandaşlarımızdır.

Bu durum, vatandaşların devletin korumasına duyduğu güvenin ve örgütün iddialarının asılsız olduğunun en açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM SİLAHLI GRUPLARIN YERLEŞİM YERLERİNDEN ÇIKARILMASIDIR"

Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresindeki önlemlerin sivilleri koruma ve silahlı faaliyetleri engelleme amaçlı olduğunu belirten hükümet, "Sivillerin siyasi ve medyatik çekişmelere alet edilmesini, gerilimi tırmandıran kışkırtıcı söylemleri reddediyoruz.

Halep’teki her türlü çözüm, devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü esas alınarak, silahlı grupların yerleşim yerlerinden çıkarılmasıyla mümkündür" dedi.