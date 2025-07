Murat Kurum'dan 'Manavgat yangını' paylaşımı: Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık

28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinden alevler yükseldi...

Manavgat ilçesinde başlayan yangın, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yangın felaketinin 4'üncü yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADIK, ONLAR İÇİN EN GÜZELİNİ YENİDEN YAPTIK"

Yangında hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Kurum, şunları kaydetti:

Zor günler, geceler geçirdik ama her karanlığa güneş doğdu. Vatandaşımızın yanından bir an olsun ayrılmadık, onlar için en güzelini yeniden yaptık. O büyük afet sonrası milletimizle el ele verip, yaralarımızı nasıl sardıysak bugün de aynı anlayışla yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz.