Musk'ın, Trump ile telefon görüşmesi sonrası pişmanlık mesajı yayınladığı öne sürüldü

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New York Times'ta, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, vergi indirimi yasa tasarısı nedeniyle arasının açıldığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğuna ilişkin açıklama yapmadan önce Trump ile telefonda görüştüğü ileri sürüldü.

Musk'ın 6 Haziran'da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek 'hatasını telafi etmeye çalıştığı' iddia edildi.

MUSK İLE UZALAŞABİLECEĞİ MESAJI VERMİŞTİ

Musk, dünkü paylaşımında, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanarak 'fazla ileri gittiğini' kaydetmişti.

Diğer yandan Trump da dünkü açıklamasında, Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirtmiş ve Musk'la uzlaşabileceği mesajını vermişti.

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

"BEN OLMASAYDIM TRUMP SEÇİMİ KAYBEDERDİ"

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.