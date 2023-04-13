Mustafa Varank'ın Togg mesajı: Avrupa'nın caddelerinde göreceğiz Bakan Varank, yerli otomobille Türkiye'de oluşan heyecanı dünyaya yaymakta kararlı olduklarını söyledi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Togg heyeti, Özbekistan'a gitti.

Türkiye'de üretilen elektrikli otomobil Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teslim edildi.

Varank'ın Özbekistan temasları

Bu ülkedeki temaslarını sürdüren Varank ve beraberindekiler, Özbek öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı (Anadolu Grubu), Bekir Cem Köksal (Zorlu Holding), Murat Yalçıntaş (BMC) ve Serkan Öztürk (Turkcell) ile birlikte, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Togg teslimatının ardından inşaatı tamamlanmakta olan TOBB ETÜ Taşkent Kampüsü'ne ziyarette bulundu.

"Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de görmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in aracı kullandığını ve çok memnun kaldığını anlatan Varank, şöyle konuştu:

Türkiye’nin otomobilini, Türkiye’de oluşturduğu gururu, heyecanı dünyaya yaymakta kararlıyız. Sadece Türkiye’nin sokaklarında, caddelerinde değil, Togg’u Avrupa’nın caddelerinde de farklı ülkelerin caddelerinde de görmeye başlayacağız.



Çünkü bu vizyon hem bizim özel sektörümüzde var ama bu stratejik anlayışı da biz devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz.

"Bursalıların hediyesi olarak teslim ettik"

Varank, Mirziyoyev'in Gemlik mavisi tercihini daha önce bildirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

Türkiye’nin otomobilini teslim ederken yanında ufak da bir hediyemiz oluyor. Biliyorsunuz Türkiye’nin otomobili Gemlik’te, Bursa’da üretiliyor. Bursa’nın bir ürünü diyebiliriz.



Onun için biz aracı teslim ederken aynı kutunun içerisinde Bursa’nın en güzel tatlılarından olan kestane şekerini de kendilerine Bursalıların hediyesi olarak teslim ettik.

"Türkiye’nin otomobili ile ilişkileri taçlandırdık"

Varank, ayrıca Mirziyoyev ile görüşme esnasında üzerinde Togg’un üretildiği Bursa’nın plaka numarası 16 rakamı ile Mirziyoyev yazılı Bursaspor formasını hediye ettiklerini anlattı.

Togg ile iki ülke arasındaki ilişkileri taçlandırdıklarının altını çizen Varank, şöyle dedi:

Önümüzdeki dönemde sanayide, ticarette, teknolojide iki ülkenin yapacağı işler var. Özbekistan’ın kalkınma hamlesine biz ülke olarak büyük katkı sağlıyoruz.



Bunu devam ettireceğiz, Türkiye’nin otomobili ile ilişkileri taçlandırmış olduk. Bursa’nın hediyesini de Sayın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Bursalılar adına ben teslim ettim.

"Togg T10X’i Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim ettik"

Varank, onur ve gurur verici bir görevle Özbekistan’da bulunduklarını belirterek, "Türkiye’nin otomobili Togg T10X’i Özbekistan Cumhurbaşkanı'na teslim ettik. Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir hediyesi olarak Türkiye’nin teknoloji harikası, dünyayla rekabet edebilecek aracını bu ülkeye getirmiş olduk." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev, şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı. Aslında getirdiğimiz bu hediye bu manada da çok anlamlı." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar"

Türkiye'nin son 20 yılda yaptığı yatırımlarla sanayide, üretimde ve teknolojide çok ciddi ivme yakaladığını ve bunun meyvelerini her gün almaya devam ettiklerini söyleyen Varank, "Türkiye’nin Otomobili Projesi, gerçekten Türkiye’nin kabiliyetlerini tüm dünyaya gösteren bir proje oldu." ifadesini kullandı.

Varank, şu anda Türkiye’nin otomobilinin, bakanlar tarafından makam aracı olarak kullanıldığını anımsatarak, "Peyderpey vatandaşlarımız araçlarını teslim almaya başlayacaklar.” vurgusu yaptı.

"Özel sektörümüzün nasıl işler başarabileceğinin en güzel göstergesi"

Varank, Türkiye’yi teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan ülke haline getirmek istediklerini, bunun yolunun da inovasyondan, AR-GE’den, sanayiden ve yatırımdan geçtiğini vurguladı ve ekledi:

Togg, devletimizin verdiği desteklerle özel sektörümüzün nasıl işler başarabileceğinin de en güzel göstergesidir.



Togg’u Türk dünyasının en güçlü, en önemli ülkelerinden biri olan Özbekistan’a getirmekten, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarıyla teslim etmekten, içerisine bindiğinde aracı kullanırken yaşadığı mutluluğu, gururu görmekten gerçekten çok memnun olduk.

"İki cumhurbaşkanının stratejik vizyonunun yansıması"

Varank, TOBB ETÜ Taşkent Kampüsü'nün iki cumhurbaşkanının stratejik vizyonunun yansıması olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

Bu üniversitede okuyan gençlerimiz zaten Özbekçeyi ana dilleri olduğu için biliyorlar, Rusçayı biliyorlar, İngilizce eğitim veriliyor, buradaki öğrencilerimizin tamamı aynı zamanda Türkçeyi de öğrenip konuşuyorlar.



Çok dilli eğitim veren, hem bu ülkede ama aynı zamanda bölgede etki oluşturabilecek bir üniversiteden bahsediyoruz.

Resmi açılışı yapılacak

Üç ay içinde kampüsün tamamlanacağını açıklayan Varank, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

İki cumhurbaşkanı da gururla iki ülke arasındaki ilişkilerin bir nişanesi olarak buranın resmi açılışını gerçekleştirecekler. Biz Sayın Cumhurbaşkanlarına bu konuyu arz ettik. Memnuniyetle kabul ettiler. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz.



Hem Türkiye’nin otomobili Türkiye’ye hayırlı olsun tekrar, aynı zamanda Özbekistan’a da hayırlı olsun. Bu üniversiteyi de önümüzdeki yıllarda adından söz ettirecek bir üniversite olacak göreceğiz. Ona da hayırlı, uğurlu olsun diyoruz.

Özbek öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank'a, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev, Gençlik Politikaları ve Spor Bakanı Adham İkramov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da eşlik etti.