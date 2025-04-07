Myanmar'daki depremlerde bilanço artıyor

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Myanmar, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı..

Çok sayıda can kaybının yaşandığı depremlere ilişkin Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin bilgiler Xinhua ajansının haberinde yer aldı.

CAN KAYBI SAYISI 3 BİN 564'E YÜKSELDİ

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 564'e, yaralananların sayısının da 5 bin 12'ye çıktığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

YARDIMA GELEN EKİPLER ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Myanmar İtfaiyesinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da yıkılan bir binanın enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur, Malezya ve Hindistan'dan yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

NE OLMUŞTU

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.