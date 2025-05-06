Myanmar'dan geçici ateşkes kararı: Ay sonuna kadar uzatıldı

AA

Myanmar, 28 Mart'ta meydana gelen depremler ile sarsıldı.

Depremler sonrası, depremlerden etkilenen bölgelerde yürütülen kalkınma ve yeniden inşa çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla geçici ateşkes ilan edildi.

GEÇİCİ ATEŞKES UZATILDI

Xinhua'nın haberine göre, Myanmar'da askeri darbeyle iktidara gelen yönetim, depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma, kalkınma, yeniden inşa ve insani yardım çalışmalarının etkili ve hızlı şekilde devam edebilmesi için silahlı direnişçi gruplarıyla sağlanan geçici ateşkesin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Ateşkes kapsamında silahlı gruplara, askeri yönetimin güvenlik güçlerine saldırmama çağrısı yapılan açıklamada, aksi durumda silahlı gruplara karşı "gerekli müdahalenin" yapılacağı uyarısında bulunuldu.

MYANMAR'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Myanmar'da 28 Mart'ta 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

NE OLMUŞTU

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.