NASA astronotları uzayda oy kullandı

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ve Kamala Harris'in yarışacağı 2024 seçimleri gerçekleşti.

Seçim öncesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevde bulunan Amerikalı NASA astronotları ise oylarını kullandı.

SpaceX Crew-9 görevinde NASA astronotları Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore ve Suni Williams olmak üzere şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dört ABD'li bulunuyor.

Williams gazetecilerle yaptığı bir telefon görüşmesinde "Oy vermek vatandaş olarak sahip olduğumuz çok önemli bir görev" dedi ve uzaydan oy kullanmanın "oldukça havalı" olduğunu sözlerine ekledi.

Wilmore ise, "NASA seçimlere dahil olmamızı çok kolaylaştırıyor, bu nedenle bu fırsattan heyecan duyuyoruz." dedi ve aynı gün devamsız oy pusulası talep ettiğini açıkladı.

ISS'TE MAHSUR KALMIŞLARDI

Williams ve Wilmore sadece bir hafta sürmesi beklenen bir görev için 5 Haziran'da Boeing Starliner Mürettebat Uçuş Testi uçağıyla fırlatılmıştı.

Ne yazık ki, Starliner ISS'e giderken bir dizi arızayla karşılaştı ve Boeing ve NASA neyin yanlış gittiğini daha iyi anlamak için yer testleri yaparken astronotlar ise üç ay boyunca burada mahsur kalmıştı.

NASA, tedbiri elden bırakmayarak Starliner'ı mürettebatsız olarak Dünya'ya geri göndermeye karar verdi ve Williams ile Wilmore'u ise Şubat 2025'te Crew-9 misyonuyla Dünya'ya döndüreceğini açıklamıştı.

Starliner Eylül başında indiğinde Williams ve Wilmore yörüngedeki laboratuarın görev programına çoktan entegre olmuşlardı ve birkaç hafta sonra da SpaceX'in Crew-9 görevinin üyeleri olarak resmen atandılar.

2024 SEÇİMLERİNDE OY KULLANDILAR

Yörüngede geçirdikleri ekstra uzun süreye ve ISS'te yaşamanın getirdiği tüm bakım ve araştırma sorumluluklarına rağmen Williams ve Wilmore 2024 seçimlerinde oy kullanmayı başardı.

UZAYDA İLK OY KULLANAN AMERİKALI

Teksas Yasama Meclisi 1997 yılında özellikle astronotların yörüngeden oy kullanmalarına izin veren bir yasa tasarısını kabul etti.

Aynı yılın ilerleyen günlerinde, Rusya'nın Mir Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu David Wolf uzaydan oy kullanan ilk Amerikalı olmuştu.

ASTRONOTLAR UZAYDA NASIL OY KULLANIYOR?

NASA, bir astronotun oy pusulasının ISS'te kullanıldıktan sonra izlediği rotayı şu şekilde açıkladı: