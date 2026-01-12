NATO Askeri Komite Başkanı ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı görüştü Suudi Arabistan'ı ziyaret eden NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Riyad'da Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz er-Ruveyli ile görüşme yaptı.

Görüşmede, ortak ilgi alanına giren konular ele alındı ancak ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan ile NATO yakınlaşması sürüyor. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz er-Ruveyli ile başkent Riyad'da bir araya geldi. ÜLKE ZİYARETİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmenin NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'nin ülkeyi ziyareti sırasında gerçekleştiği bildirildi, ziyaretin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi. Kabul sırasında ortak ilgi alanına giren bir dizi konunun ele alındığı kaydedildi ancak ayrıntı paylaşılmadı. TRUMP'IN SUUDİ ARABİSTAN İLE İTTİFAKI ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te Suudi Arabistan'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıdıklarını ve iki ülke arasında "stratejik savunma anlaşması" imzaladıklarını açıklamıştı.

