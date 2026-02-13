NATO Genel Sekreteri Mark Rutte: Sözde Rus ayısı ortada yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı’na katılımı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına dün gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerle başlayan Rutte, "Dün gördüğüm, Avrupa’nın gerçekten öne çıkması NATO içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesi ve kendi savunması için daha fazla sorumluluk almasıydı. Bunun NATO’yu daha da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Bu gelişmenin ABD’yi NATO’ya daha sıkı bir şekilde bağlayacağını da ifade eden Rutte, "ABD, NATO’ya tamamen bağlı. Hem nükleer hem de konvansiyonel olarak ittifaka bağlılar ve bunun çok önemli olacağını düşünüyorum" dedi.

"SÖZDE RUS AYISI ORTADA YOK"

Münih Güvenlik Konferansı’nda Ukrayna’ya ilişkin konuların da ele alınacağını ifade eden Rutte, "Bazılarının düşündüğünün aksine Rusya, bu savaşı kazanmıyor. Sözde Rus ayısı ortada yok. Ukrayna’da gördüğümüz cansız ruhlu bir bahçe salyangozu. Rusya, Ukrayna’da tam da bu şekilde, çok yavaş ve ağır kayıplar vererek ilerliyor.

Ayda on binlerce kayıp veriyor. Aralık’ta 35 bin, Ocak’ta 30 bin ölü. Gerçekler bunlar. Bu yüzden Ukrayna’yı güçlü tutmalıyız. Çünkü, verdiğimiz desteği en iyi şekilde kullandıklarını görüyoruz" dedi.

SDG SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Bir basın mensubunun DAEŞ ile mücadelede terör örgütü PKK’nın kontrolündeki SDG ile çalışmaya devam edilip edilmeyeceği yönünde bir soruya Rutte, "Üzgünüm, bu benim gündemimde değil" ifadeleriyle cevap verdi.

"AVRUPALILAR DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

"Avrupa, ABD’den bağımsız olabilir mi?" şeklinde bir soru alan Rutte, "NATO dahilinde hepimiz ABD, Avrupalılar ve Kanada’nın birlikte hareket etmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Hepimiz bunu kabul ediyoruz.

Bununla birlikte, NATO’daki Avrupa liderliğinin ilerlemesi gerektiği konusunda da hemfikiriz. Avrupalılar, kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almalı" dedi.