NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Erdoğan ve Kristersson ile görüşeceğim

AA & Ensonhaber

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, dışişleri bakanları düzeyinde bir araya geldi.

Stockholm'ün NATO süreciyle ilgili Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen kritik toplantıda istihbarat şefleri de hazır bulundu.

Toplantı sonrasında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg şöyle dedi:

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğim.



Görüşmede iyi bir ilerleme sağladığımız konusunda mutabık kaldık. İsveç'in üyeliği, tüm müttefiklerin çıkarınadır.



Bu süreci mümkün olan en kısa zamanda tamamlamayı istiyoruz. İsveç'te Türkiye ve NATO karşısı gösteriler gördük. İsveç'in NATO'ya katılımını durdurmak istiyorlar.



İsveç'in katılımının daha fazla ertelenmesi, PKK'yı ve Başkan Putin'i memnun edecektir. İsveç'in NATO üyeliği bizi daha güçlü ve güvenli hale getirecek.



İsveç'in üyeliğine onay, Türkiye ile iş birliğinin sonu anlamına gelmiyor.