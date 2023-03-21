NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç'in üyeliği için çalışacağım Stoltenberg, İsveç'in de en yakın zamanda NATO'ya tam üye olmasını istediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında basın toplantısı düzenledi.

İttifak'ın 2022 yıllık raporunu sunan Stoltenberg'in gündeminde, Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçleri vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin endişelerini karşılayan Finlandiya ile ilgili onay sürecini TBMM'de başlatacaklarını açıklamıştı.

Stoltenberg'in gündeminde İsveç var

Stoltenberg, konuşmasında, geçen haziran ayında Madrid'deki NATO Zirvesi'nde tüm müttefiklerin ortak karar aldığını hatırlatarak, her iki İskandinav ülkesinin üyelik için davet edildiğini söyledi.

Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşıladığını savunan Stoltenberg, Stockholm ile ilgili çalışmaya devam edeceğini söyledi:

"Sıkı çalışmaya devam edeceğim"

Şimdi ise Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum. TBMM'nin, yaklaşan genel seçimlerden önce Finlandiya'nın katılımını onaylamasını sabırsızlıkla bekliyorum.



İsveç'in de en yakın zamanda NATO'ya tam üye olmasını sağlamak üzere sıkı çalışmaya devam edeceğim. Çünkü Finlandiya ve İsveç'in katılımı, onları daha güvenli hale getirecek.

"Tehlikeli dünya kadar hızlı hareket etmiyoruz"

Diğer taraftan, NATO müttefiklerinin temmuz ayında gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 2'sini harcama taahhüdünde anlaşmaları bekleniyor.

Stoltenberg, "Talepler içinde yaşadığımız tehlikeli dünya kadar hızlı hareket etmiyoruz." dedi ve ekledi:

Yüzde 2 beklentisi

Müttefiklerin (temmuz zirvesinde] asgari yüzde 2 ile daha iddialı bir taahhüt üzerinde anlaşmalarını bekliyorum.

Geçen yıl sadece ABD, İngiltere, Yunanistan, Polonya ve üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya, 9 yıl önce kararlaştırılan hedefe ulaştı.