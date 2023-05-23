NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya yardım ediyoruz diye çatışmanın tarafı olmayız Askeri ittifak yetkilisi Stoltenberg, Ukrayna'yı işaret ederek, "Bir saldırı karşısında onların BM kurallarını, uluslararası hukuku korumasına yardım etmek hakkımızdır" dedi.

AA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan Stoltenberg, AB savunma bakanlarıyla Ukrayna'ya askeri desteğin nasıl artırılacağına ve hızlandırılacağına ilişkin görüş alışverişi yapacaklarını söyledi.

"NATO'yu ve müttefiklerini çatışmanın tarafı haline getirmez"

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi kararının iyi bir fikir olarak değerlendirip değerlendirmediği sorulan Stoltenberg, "Bence bu iyi bir fikir. Almanya dahil bazı NATO ülkelerinin (Ukraynalı) pilotların eğitimine başlama kararı almasını da memnuniyetle karşılıyorum." dedi ve ekledi:

Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kendini savunma hakkı BM Şartı'nda bulunmaktadır. Ukrayna'nın bu hakkını kullanmasına yardım ediyoruz.



Bir saldırı karşısında onların BM kurallarını, uluslararası hukuku korumasına yardım etmek bizim hakkımızdır. Bu, NATO'yu ve NATO müttefiklerini çatışmanın tarafı haline getirmez.

"Savaş uçaklarını teslim etmemizi sağlayacak"

Pilot eğitimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik açıklama yapmayacağını, bunu ilgili ülkelerin duyuracağını söyleyen Stoltenberg, eğitimlerin önemli bir adım olduğunu belirterek "Bu, belli bir aşamada bizim savaş uçaklarını teslim etmemizi de sağlayacak." diye konuştu.

F-16'ların ne zaman teslim edileceğine dair öngörüsünü paylaşmayan Stoltenberg, F-16 kararının aynı zamanda NATO'nun uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğuna dair güçlü bir mesaj anlamı taşıdığını vurguladı.

"Silah üretiminin hızlandırılması hayati öneme sahip"

Stoltenberg ayrıca, Ukrayna'ya askeri desteğin hızlandırılması için silah ve mühimmat üretiminin hızlandırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bu amaçla ABD'li ve Avrupalı savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini haziran ortasında yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davet ettiği bilgisini paylaşan Stoltenberg, burada sektörün bakanlarla üretimin hızlandırılması ve ortak alım sözleşmeleri konusunda neler yapılabileceğini tartışacaklarını sözlerine ekledi.