Rusya: Ukrayna'ya F-16 verilmesi, cephedeki durumu değiştiremez Rus Sözcü Peskov, "Belli ki uçakların verilmesi için karar alındı" dedi. Peskov, cephedeki gidişatın kökten değişmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilme planlarıyla ilgili durumu değerlendirdi.

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, söz konusu uçakların transfer ihtimaline değindi:

"Cephedeki durumu kökten değiştiremez"

Bu risk apaçıktır. Sağlanan daha gelişmiş silah sistemleri ve türlerin sayısı giderek artıyor. Belli ki uçakların da verilmesi için karar alındı. Diğer silah türlerinde olduğu gibi bu, cephedeki durumu kökten değiştiremez.

Peskov, Batılı ülkelerin giderek daha fazla çatışmalara dahil olduğunu ifade etti.

"Belgorod'da olanlar derin endişe yarattı"

Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

Olanlar derin endişeler yarattı. Bu, Ukraynalı militanların ülkemize karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha teyit ediyor. Bu durum bizden büyük çaba gerektiriyor.



Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz, özel askeri operasyon da devam ediyor.

"Ukrayna'da yaşayan birçok etnik Rus var"

Peskov, sabotaj grubunda yer alanların etnik kökeniyle ilgili soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı:

Bunlar Ukrayna'dan, Ukraynalı militan. Ukrayna'da yaşayan birçok etnik Rus var. Bunlar yine de Ukraynalı militan. Bundan yola çıkmak gerekiyor.

Sabotajcı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Peskov, söz konusu grubun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili operasyonun sürdüğünü dile getirdi.