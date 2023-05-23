Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Donetsk'te askerleri ziyaret etti Zelensky, Ukrayna ordusuna ait mevzilerde görevli askerlerin yanına gitti. Askerlerle tek tek tokalaşan Zelensky, onlara moral verdi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna güçleri, Rus kuvvetlerine karşı direnişlerini sürdürüyor.

Bahmut'ta istediği sonucu elde edemeyen Kiev yönetimi, geniş kapsamlı saldırı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de askeri birlikleri denetleyerek onlara moral veriyor.

Bu kapsamda Zelensky, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerlerin olduğu noktayı ziyaret etti.

Mevzilerde görevli askerlerin yanına gitti

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelensky, bugün kutlanan Deniz Piyadeleri Günü dolayısıyla Donetsk bölgesinde Marinka ve Ugledar şehirleri yönündeki Ukrayna ordusuna ait ön mevzilerde görevli askerlerle bir araya geldi.

Cephedeki gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi alan Zelensky, Ukraynalı deniz piyadelerinin düşmana karşı etkili şekilde savaştıklarını dile getirdi.

"Deniz piyadelerinin potansiyelini önemli ölçüde artırıyoruz"

Zelensky, "Bu nedenle bugünden itibaren deniz piyadelerinin potansiyelini önemli ölçüde artırıyoruz ve Deniz Piyade Kolordusu'nu oluşturuyoruz." dedi.

Vladimir Zelensky, ziyaretinde bazı Ukraynalı askerlere de devlet nişanı takdim etti.