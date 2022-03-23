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    NATO liderlerinin gündemi, Rusya - Ukrayna savaşı

    Brüksel'de yapılacak zirvede Karadeniz'in kuzeyindeki son durum ele alınacak.
    • AA
    • 23.03.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:12
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    NATO liderlerinin gündemi, Rusya - Ukrayna savaşı

    NATO'ya üye 30 ülkenin liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.

    Liderlerin gündeminde, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşu olacak.

    ERDOĞAN ZİRVEYE KATILACAK

    Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

    Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

    STOLTENBERG'İN AÇIKLAMASI

    Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

    NATO'NUN DOĞU AVRUPA'DAKİ VARLIĞI

    NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra da bu hamlelere hız verildi.

    MUHAREBE BİRLİKLERİNE TAKVİYE

    Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

    NATO liderlerinin gündemi, Rusya - Ukrayna savaşı #1

    130 JET, 200 GEMİ

    Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

    NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.


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