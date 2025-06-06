NATO: Savunmaya yatırım yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

İHA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rutte, "Yeni ve iddialı bir dizi askeri yetenek hedefi üzerinde anlaşma sağladık ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu hedefler NATO müttefiklerinin önümüzdeki yıllarda tam olarak hangi yeteneklere yatırım yapması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor. Bunlar arasında hava savunması, savaş uçakları, tanklar, insansız hava araçları, personel, lojistik ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunların tümü caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlü tutmak ve 1 milyar insanımızı korumak için gerekli" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMAYA ÇOK DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

NATO müttefiklerinin savunmaya çok daha fazla yatırım yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Rutte, "Lahey'de yeni bir savunma yatırım planı üzerinde anlaşmamız gerekecek. Bu plan, daha tehlikeli hale gelen dünyada caydırıcılık ve savunma için yeterli kaynağa sahip olmamızı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Rutte, "Ben toplamda gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine ulaşacak genel bir yatırım planı teklif edeceğim. Bunun yüzde 3,5'i temel savunma harcamaları için olacak. Bu oran, bakanların yeni yetenek hedefleri için belirledikleri maliyetlere dayanıyor. Ayrıca GSYİH'nin yıllık yüzde 1,5'i de altyapı ve sanayi gibi savunma ve güvenlikle ilgili yatırımlara ayrılacak" dedi.

Son olarak nükleer planlama grubunun olağan toplantısının gerçekleştirildiğini kaydeden Rutte, "Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO da bir nükleer ittifak olarak kalacak" ifadesini kullandı.

"SAVUNMA HARCAMALARI KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yeni uzlaşı çerçevesinde NATO üyelerinin savunma harcamalarını senelik hedefler çerçevesinde kademeli olarak artıracaklarını duyurdu.

Konuya ilişkin bir soruya cevabında Rutte, "Ülkeler her yıl harcamalardaki artışı gösteren yıllık planlar sunmayı taahhüt edecekler. Böylece nihai olarak yüzde 5'lik hedefe yani yüzde 3,5 ve yüzde 1,5'lik oranlara adım adım ulaşmaları sağlanacak" diye konuştu.

Rutte ayrıca yüzde 5'lik hedefin ABD dahil tüm NATO müttefikleri için geçerli olacağını ifade etti.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Teklife çok geniş bir destek gördüğünü ve bu nedenle kesinlikle başarılı olacaklarına inandıklarını vurgulayan Rutte, "Çünkü herkes bunun gerekliliğini anlıyor. Rus tehdidine bakın. Çin'in askeri yığınağına bakın. Farklı ve daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Almanya Genelkurmay Başkanı, birkaç gün önce burada 2029 yılına kadar Rusya'nın NATO'ya başarılı bir saldırı gerçekleştirebileceğini söyledi. Bugün güvendeyiz ama eğer bu adımları atmazsak gelecekte güvende olmayacağız. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız. Hepimiz biliyoruz ki bunu yapmazsak önümüzdeki birkaç yıl boyunca güvende olacağız. Ama bu yılları Rusça öğrenmek için değerlendirmemiz gerekecektir" dedi.

Bu adımı ABD Başkanı Donald Trump talep ettiği için değil bir milyar insanı güvende tutmak için attıklarını vurgulayan Rutte, "Bunlar gerçekten çok büyük yatırımlar. Hem satın alma maliyeti, hem bakım, hem de orduya katılacak on binlerce yüz binlerce yeni asker göz önüne alındığında bu böyle. Almanya'daki tartışmaları gördünüz, yarın büyük ihtimalle bu konular konuşulacak" ifadelerini kullandı.

"TARİHİ BİR KARAR ALINDI"

Böyle kararlar alındığında her zaman zor adımların gerekli olduğunu vurgulayan Rutte, "Tarihi bir karar alındı. Üstünde anlaştığımız yetenek hedeflerine bir bakın. Bu olağanüstü bir artış. Yüzde 5 hedefine ulaşacağımızdan ve geriye kalan detayların çözüleceğinden kesinlikle eminim" dedi.

NATO müttefiklerinin toplam ekonomik gücünün Rus ekonomisinden 25 kat büyük olduğunu fakat Rusya'nın üç aylık zaman diliminde tüm NATO müttefiklerinin bir yılda ürettiği kadar üretim yaptığını vurgulayan Rutte, "Zengin toplumlarız ve bunu yapabiliriz. Eğer şimdi harekete geçmezsek önümüzdeki üç yıl boyunca işler yolunda gidebilir ama harekete geçmek zorundayız. Çünkü aksi halde dört ya da beş yıl sonra gerçekten tehdit altında olacağız. Belki biraz abartılı konuşuyorum gibi gelebilir ama ciddiyim. Ya Rusça kursuna yazılmak ya da Yeni Zelanda'ya taşınmak zorunda kalırsınız. Evet, bu çok para fakat imkansız değil. Bizler zengin toplumlarız. Bunu yapabiliriz" şeklinde konuştu.