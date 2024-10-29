NATO'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Türkiye'yi kutluyoruz

DHA

Türkiye, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

"TÜRKİYE'Yİ KUTLUYORUZ"

NATO'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz." denildi. NATO Hava Komutanlığı ise mesajında, "Türkiye'den tüm dostlarımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.