NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine yorum: Savaş devam ederken gündemde değil Askeri ittifakın Genel Sekreteri Stoltenberg, Kiev'in olası katılımını ele aldı. Stoltenberg, "Mesele daha çok savaş bittiğinde ne olacağı" dedi.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine dair söylentilere yanıt verdi.

Stoltenberg, German Marshall Fund'ın düzenlediği Brüksel Forumu etkinliğine katılarak burada bir konuşma yaptı.

"Savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmaları gündemimizde değil"

Savaşın Ukrayna'nın NATO üyeliğini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, şöyle dedi:

Hem evet hem hayır. Herkesin Ukrayna'nın savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Mesele de bu değil. Mesele daha çok savaş bittiğinde ne olacağı.

"Çok yıllı bir program üzerinde anlaşacağımızı umuyorum"

Stoltenberg, savaşın Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle bu ülkeyi NATO'ya yaklaştırdığını aktararak şöyle konuştu:

Pilot eğitimine başladığımızda, giderek daha fazla NATO ekipmanı kullandıklarında, farklı NATO sistemlerinin nasıl çalıştırılacağı söz konusu olduğunda elbette daha da yaklaşıyorlar.



Bu yüzden, Vilnius Zirvesi'nde üzerinde Ukrayna'nın Sovyet dönemi doktrinlerinden, ekipman ve standartlarından NATO'ya geçişine yardımcı olmak için hazırlanan çok yıllı bir program üzerinde anlaşacağımızı umuyorum.

Sahadaki durum yıpratma savaşına dönüştü

Sahadaki durumun "yıpratma savaşı" niteliğine büründüğünü belirten Stoltenberg, "Yıpratma savaşları, lojistik savaşlara dönüşür." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "F-16 mı, tank mı vermeliyiz?" sorularına fazla odaklanarak, verilen tüm sistemlerin sürdürülebilir ve etkili şekilde çalışması konusunun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.