Nepal'de sel ve heyelan felaketi: 104 ölü Nepal’de 3 gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken, kayıp 64 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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İHA

Güney Asya ülkesi Nepal’de adeta kıyamet havası hakim...

3 gündür ülkede yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kaymasının bilançosu artıyor.

Yaşanan felaketin ardından ülkede yapılar adeta tuzla buz oldu.

104 ÖLÜ, 64 KİŞİ KAYIP

Sel ve heyelanın etkili olduğu ülkede, can kaybı 104 olarak açıklandı.

Nepal İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rishi Ram Tiwari yaptığı açıklamada, 64 kişinin de kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"3 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI"

Sel felaketinin vurduğu başkent Katmandu’yu diğer Nepal bölgeleriyle bağlayan otoyollarda ciddi hasar meydana gelirken, Tiwari, çamur ve molozlarla tıkanan otoyolları açmak için buldozerlerin kullanıldığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 3 binden fazla güvenlik personeli helikopterler ve motorbotlarla görevlendirildiğini aktaran Tiwari, “3 binden fazla insan kurtarıldı” dedi.

İÇ HAT UÇUŞLARI TEKRAR BAŞLADI

Ülkede, hava durumu nedeniyle Cuma akşamından itibaren tamamen durdurulan iç hat uçuşları, bu sabah itibarıyla Kathmandu'dan tekrar başladı.

Yağışlar nedeniyle 150'den fazla uçuş iptal edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)