Nepal'de şiddetli protestolar sürüyor: Ordu sokağa indi

Nepal'de bazı sosyal medya platformlarının engellenmesi kararının ardından başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

Hükümete büyük tepkinin gösterildiği protesto gösterileri devam ederken, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.

Öfkeli kalabalık, Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve eski Başbakan Sher Bahadur Deuba’ya ait konutları ateşe verirken, birçok üst düzey siyasetçinin konutlarını da tahrip etti.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve birçok bakanın istifasına rağmen protesto gösterileri, şiddetlenerek devam ediyor.

ORDU SOKAĞA İNDİ

Ordudan yapılan açıklamada, gece saatlerinde askerlerin harekete geçirileceğinin duyurulmasının ardından bugün de sokağa çıkma yasağının sürdüğü Katmandu'da, birlikler devriye gezdi.

Bu kapsamda ordu, "yağmacı" olduğu belirtilen 27 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

MEDYA BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Yerel gazete Kathmandu Post'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, çatı medya kuruluşu Kantipur'un binasının saldırıya uğradığı, ateşe verildiği ve tüm sunucularının devre dışı kaldığı ifade edildi.

500 MAHKUM FİRAR ETTİ

Paylaşımda, sosyal medya aracılığıyla güncellemelere devam edileceği kaydedildi.

Nawalparasi Batı Bölgesi Cezaevi'nden 500'den fazla mahkumun firar ettiği kaydedilen paylaşımda, mahkumların, cezaevini ateşe verdiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nepal'deki durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Guterress, protestolardaki can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek "Kapsamlı soruşturma, gerilimin artmasından kaçınmak için itidal ve yapıcı bir yol oluşturmak için diyalog çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN 'SEYAHAT' UYARISI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu yayımladı.

Duyuruda, Nepal'deki güvenlik durumunun, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz ettiği belirtildi.

Duyuruda, "Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir." ifadesine yer verildi.

NEPAL'DE NE OLDU?

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

3 BAKAN İSTİFA ETTİ

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

BAKANLAR HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Nepal Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Ülkenin batısındaki Lumbini vilayetindeki Gautam Buddha Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 1000 gösterici, hükümete ait bazı araçları ateşe vermiş, ülke genelinde havaalanlarının bir süre kapalı kalması kararı alınmıştı.

Doğudaki Madhesh vilayetinde ise bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi sonucu bölgede, güvenlik amaçlı sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.