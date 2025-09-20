Netanyahu, bugün Suriye ile olası güvenlik anlaşmasını görüşecek

The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli yetkiliye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile müzakereleri ele almak üzere Batı Kudüs'te toplantı yapacak.

BM GENEL KURULUNDA DUYURULMASI BEKLENİYOR

Gazete haberinde ayrıca söz konusu güvenlik anlaşmasının, Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Axios haber sitesinden Barak Ravid ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırarak, "kritik" olarak nitelendirilen toplantıya üst düzey bakanların ve güvenlik yetkililerinin katılacağını aktardı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE YENİ BİR GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNERİSİ SUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu ve Şam yönetiminin henüz yanıtlamadığı öneri üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Amerikan Axios sitesinin haberine göre, Tel Aviv'in sunduğu ileri sürülen öneride, Suriye ile İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri arasında yer alan tampon bölgenin Suriye tarafına 2 kilometre daha genişletilmesi yer alıyor.

Şam'ın güneybatısındaki bölgenin A, B ve C şeklinde üç bölge olarak sınıflandırılıp her bölgeye göre ne tür silahların konuşlandırılabileceği detaylandırılacak.

Tampon bölgeye yakın yerlerde Suriye askerlerinin ve ağır silahların konuşlandırılmasına izin verilmeyecek. Ancak Suriye polisi ve iç güvenlik güçleri tampon bölgeye yakın yerlerde görev yapabilecek.

Öneride ayrıca Şam'ın güneybatısından Golan Tepeleri'ne kadar olan tüm bölgenin Suriye uçakları için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi isteniyor.

Bu şartlar karşılığında İsrail, stratejik öneme sahip Cebel eş-Şeyh Dağı'ndaki (Hermon Dağı) nokta hariç Aralık 2024'ten bu yana işgal ettiği Suriye topraklarından kademeli olarak çekilmeyi teklif ediyor.