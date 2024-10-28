Netanyahu: Daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum

İHA

Gazze ve Lübnan'daki katliamlarına devam eden İsrail, Orta Doğu'yu kana buluyor..

Bölgedeki gerilim her geçen gün artarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada daha fazla Arap ülkesiyle barış anlaşması imzalamak istediğini söyledi.

"DAHA FAZLA ARAP ÜLKESİYLE BARIŞ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUM"

Netanyahu, şunları söyledi:

Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmediği ve Hizbullah'ın kuzey sınırımızda var olmadığı günün ertesinde, bu iki cepheyi istikrara kavuşturacak planlar üzerinde çalışıyoruz. Ancak ertesi gün çok önemli başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce tarihi İbrahim Anlaşmaları’nın imzalanmasına öncülük ettiğim süreci devam ettirmeyi ve daha fazla Arap ülkesiyle barış sağlamayı hedefliyorum.

"ONLAR DA İSTİKRARLI, GÜVENLİ VE MÜREFFEH BİR ORTA DOĞU ARZULUYOR"

Bu ülkeler ve diğer ülkeler, bize saldıranlara, İran'ın şer eksenine indirdiğimiz darbeleri açıkça görüyorlar. Onlar da bizim gibi istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu arzuluyorlar.

İSRAİL 4 ÜLKEYLE NORMALLEŞMİŞTİ

İsrail, 2020’de ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (ABE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN FİLİSTİN DEVLETİ ŞARTI

İsrail, ABD'nin de desteğiyle başta Suudi Arabistan olmak üzere başka ülkelerle de söz konusu anlaşmayı imzalamaya çalışırken, Suudi Arabistan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'i tanımayacağını açıkladı.