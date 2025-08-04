Netanyahu duyurdu: Kabine Gazze’deki "savaş hedefleri" için yeni adımlar atmak üzere toplanıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürüyor...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısı öncesi konuştu.

Konuşmada, İsrail ordusuna "savaş hedeflerine" nasıl ulaşılacağı konusunda talimat vermek üzere güvenlik kabinesinde karar alacaklarını belirtti.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ HEDEFLERİNİ SIRALADI

Netanyahu, saldırılar ve uyguladıkları ablukayla kıtlığa mahkum ettikleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflerini "düşmanın yenilgiye uğratılması, esirlerin serbest kalması ve Gazze’nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmaması" olarak sıraladı.

İSRAİL BASINI: NETANYAHU HÜKÜMETİ, GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

İsrail basını, İsrail ordusunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.