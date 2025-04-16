Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin kuzeyine giderek saldırılara devam eden İsrail askerlerini ziyaret ettiği öğrenildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların "savaş hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini" vurguladığı açıklandı.

SALDIRI TEHDİDİNE DEVAM ETTİ

Netanyahu şöyle dedi:

"Burada Savunma Bakanı, komutanlar ve hem düzenli askerlerimiz hem de harika yedek askerlerimizle birlikteyim. Gazze Şeridi’nde düşmana ağır darbeler indiriyorlar ve Hamas, ardı ardına darbeler almaya devam edecek. Rehinelerimizin serbest bırakılmasında ısrarcıyız ve savaş hedeflerimizin tamamına ulaşmakta kararlıyız"

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.