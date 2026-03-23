Netanyahu hakkında tutuklama kararı veren hakim: Banka kartlarımı bile kullanamıyorum

İsrail, nükleer silah üretme bahanesiyle İran'a karşı başlattığı ve ABD desteği ile sürdürdüğü savaşın yanında, Gazze'deki ablukayı da devam ettiriyor.

Gazze'deki savaş suçları nedeniyle İsrail yönetimi hakkında dava açan tüm kişi ve kurumlar, ABD ve İsrail lobilerinin hedefi olmuş durumda.

UCM HAKİMİNE ABD YAPTIRIMI

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görev yapan Fransız yargıç Nicolas Guillou, Gazze’deki savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024’te çıkarılan tutuklama kararının ardından ABD tarafından yaptırım listesine alındığını söyledi.

Fransız basınına konuşan Guillou, ABD’nin kendisini “teröristler ve uyuşturucu kaçakçılarıyla” aynı kara listeye koymasının ardından hayatının ciddi şekilde zorlaştığını ifade etti.

"BANKA KARTLARIMIZ ARTIK ÇALIŞMIYOR"

ABD yaptırımlarının günlük yaşamına doğrudan etki ettiğini anlatan Guillou, Fransa’da kullandığı ödeme sistemlerinin çoğunun Amerikan şirketlerine bağlı olduğunu belirtti:

Banka kartlarımız artık çalışmıyor. Fransa’da sahip olduğumuz kartlar esasen Visa ve Mastercard sistemine bağlı. Bu nedenle artık birçok ödeme işlemini gerçekleştiremiyorum.

Yaptırımlar nedeniyle çevrim içi platformlarda da işlem yapamadığını belirten yargıç, internet üzerinden alışveriş ve rezervasyon işlemlerinin engellendiğini dile getirdi.

Guillou, “Artık Amazon’dan sipariş veremiyor, Airbnb üzerinden rezervasyon yapamıyorum. Booking üzerinden otel ayırtmayı denedim ama işlemin engelleneceğini anladım.” ifadelerini kullandı.

"SANKİ DİJİTAL ÖNCESİ DÖNEMDEYİM"

Yaşadığı durumun kendisini adeta teknolojinin olmadığı eski dönemlere geri götürdüğünü söyleyen Guillou, bir yargıç olmasına rağmen suçlu gibi muamele gördüğünü belirtti:

Günlük yaşamda çok ciddi zorluklar yaşıyorum. Kendimi 30 yıl öncesinde, dijital öncesi dünyada yaşamaya zorlanmış gibi hissediyorum.

"BU DURUM, DEMOKRASİYİ TEHDİT EDER"

Yargıç, hukuk sisteminin baskı altına alınmasının demokratik düzen açısından tehlikeli olduğunu savundu:

Savcılar dava açmaktan, avukatlar savunma yapmaktan, yargıçlar karar vermekten korkarsa ve siyasetçiler görevlerini yerine getiremezse artık demokrasi yok demektir.

MACRON DEVREYE GİRDİ, ANACAK SONUÇ YOK

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde yer alan 6 UCM yargıcı ve 3 savcıdan biri olan Guillou’nun durumunun kaldırılması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Ancak yapılan diplomatik başvurulara rağmen ABD makamlarının yaptırımların kaldırılmasına olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Guillou, bazı hukukçu çevrelerinin kendisine bu yaptırımların ABD’deki siyasi süreç tamamlanmadan kaldırılmasının zor olduğunu söylediğini aktardı.