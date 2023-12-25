Netanyahu, işgal altındaki Gazze'nin kuzeyinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geniş güvenlik önlemleri altında, büyük yıkıma uğratılan Gazze Şeridi'nin kuzeyini ziyaret ederek İsrail askerleriyle buluştu.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de başlattığı katliam, yıkım ve işgal devam ediyor.

Her gün tonlarca bombanın atıldığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilere "güneye gidin" diyen İsrail, bu kez de güneyi vuruyor.

Netanyahu, tankların arasında Gazze'ye girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Amir Baram'la birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyini ziyaret etti. Geniş güvenlik önlemleri altında ziyaretini gerçekleşen Netanyahu, yıkık binalar arasından tank içinde hareket etti.

"Askerler sonuna kadar devam etmeliyiz diyor"

Partisi Likud'un İsrail Meclisindeki (Knesset) toplantısında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'den yeni döndüğünü ve İsrail'in Gazze'ye saldırısında görevli askerlerle görüştüğünü anlattı.

Askerlerin kendisinden "tek bir şey istediğini" belirten Netanyahu, İsrail askerlerinin "Durmamalıyız, sonuna kadar devam etmeliyiz." diyerek saldırıların sürmesini istediklerini söyledi.

"Gazze'de durmayacağız, savaşacağız"

Netanyahu, ateşkes konusunda medyada çıkan iddiaları yalanlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgalinin devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

Durmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Savaşı, önümüzdeki günlerde derinleştirerek sürdüreceğiz. Bu savaş, uzun olacak ve sona yakın değiliz.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.