Netanyahu karşıtı binlerce İsrailli başkentte sokağa indi Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile başkent Tel Aviv’de toplandı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliam boyutundaki saldırıları haftalardır devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672'den fazla Filistinli can verdi, 56 bin 165'i aşkın kişi de yaralandı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilirken enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan en az 7 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Gazze'ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu'yu 7 Ekim sonrası süreci 'başarılı' yürütmemekle suçladı.

"Netanyahu hükümeti kendilerine ve yolsuzluklarına odaklanıyor"

Gazetecilere konuşan gösterici Raphael Malinovitz, "Netanyahu'nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız" dedi.

İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu'yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçlayarak erken seçim istediklerini kaydetti.

Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.