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    Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

    İsrail Başbakanı Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı.
    • AA
    • 15.12.2020 - 18:21
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    Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

    İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

    Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Yossi Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

    TAKVİM NETLEŞMEDİ

    Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

    İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

    Netanyahu, Mossad a yeni başkan atadı #1

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