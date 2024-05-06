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Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragman: Fatih, Görkem ve Ömer'i basıyor! "Ben sana dönmem"

Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragman: Fatih, Görkem ve Ömer'i basıyor! "Ben sana dönmem" Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, yeni fragmanıyla olay yarattı. Görkem ve Ömer yüzleşiyor. Fatih tüm gerçekleri öğrenecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragman...