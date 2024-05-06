Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi televizyon dünyasının sevilen isimlerinin üstlendiği dizi, gündemden düşmüyor.
Son yayınlanan bölümün ardından tüm gözler yeni bölüme çevrilmişti. Diziden ikinci fragman geldi.
Fatih Görkem'den boşanacak mı?
Dizinin yeni bölümünde Fatih ve Görkem arasında Doğa krizi giderek büyüyor. Krize bir de Ömer eklendi.
Ömer'in evliliklerini desteklemediğini öğrenen Görkem, Ömer'le yüzleşiyor. Ömer'e söylediği "Ben sana dönmem, Fatih'i seviyorum" sözleri ise şaşkınlık yarattı.
Fatih ise Görkem ve Ömer'i bastı. Tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Peki, Fatih ve Görkem boşanacak mı?
İşte Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragman...