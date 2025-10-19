Netanyahu: Refah Sınır Kapısı bir sonraki duyuruya kadar açılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği'nden dün yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın pazartesi açılacağı duyurulurken Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye geçişine izin verileceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Refah Sınır Kapısı'nın ‘bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı’ belirtildi.

"ESİR CESETLERİNİN TESLİMİNE BAĞLI"

Açıklamada, sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu vurgulanarak, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı bildirildi.

"SINIR KAPILARI YARDIM GİRİŞİ İÇİN AÇILMAYACAKTI"

Açıklamada, "Sınır, ateşkesin bir parçası olarak Filistinlilerin her iki yönde hareket edebilmesi için açılacaktı, yardımların girişi için değil" ifadesi kullanıldı.

HER GÜN 600 İNSANİ YARDIM TIRININ GİRİŞİNE İZİN VERİLMESİ GEREKİYOR

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in, Gazze'ye her gün 600 tır insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.