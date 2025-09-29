Netanyahu, Trump'ın özel temsilcisi ile Gazze'de ateşkes teklifini görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun Washington'da kaldığı otelde Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile bir araya geldiği belirtildi.

ATEŞKES TEKLİFİ ELE ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Trump yönetiminin Gazze'de ateşkese varılması için sunduğu teklifin ele alındığı ifade edildi.

NETANYAHU BAZI MADDELERE İTİRAZ ETTİ

Netanyahu'nun, Filistin yönetiminin ateşkes sonrası Gazze'nin idaresinde söz sahibi olması gibi bazı maddelere itiraz ettiği Witkoff'un ise teklifin maddeleri konusunda İsrail Başbakanı'nı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Görüşmenin "olumlu geçtiği" ve İsrail ile ABD arasında ateşkes teklifinin maddelerine ilişkin görüş farklıklarının "giderek azaldığı" öne sürüldü.

TRUMP İLE NETANYAHU BUGÜN GÖRÜŞECEK

Netanyahu'nun bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede, Washington'un Gazze'de ateşkes için sunduğu teklife destek vereceği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu, bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Gazze'de ateşkes teklifinin ana gündem olması beklenen görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

21 MADDELİK ATEŞKES TEKLİFİ

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un, Gazze'de ateşkese varılması için 21 maddelik yeni bir teklif sunduğu bildirilmişti.

Basında çıkan haberlere göre, ateşkes teklifinde anlaşmaya varılırsa İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların sonlandırılması, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin 48 saat içerisinde serbest bırakılması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Gazze'den geri çekilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilmesi isteniyor.

Teklifte ayrıca Gazze'nin halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilmesi öngörülüyor.