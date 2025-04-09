Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin karşısında: Yeni iç istihbarat şefini belirliyor

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Yüksek Mahkeme'nin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınması kararına itirazları ele aldığı ilk duruşmada verdiği geçici karara rağmen yeni iç istihbarat başkanını belirlemek için görüşmeler yapmayı sürdüreceği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin iç istihbarat şefi Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici kararı 'kafa karıştırıcı' olarak nitelendirildi.

KARAR 'KAFA KARIŞTIRICI' BULUNDU

Açıklamada, söz konusu 'kafa karıştırıcı' karara rağmen Başbakan Netanyahu'nun, Şin-Bet'in başına geçecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi yargıçlarının, hükümetin iç istihbarat şefini görevden alma yetkisini teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Bu sebeple, Yüksek Mahkeme'nin Şin-Bet Direktörünün görev süresinin bitişini 10 gün süreyle erteleme kararı kafa karıştırıcı." ifadesi kullanıldı.

BAKANLARDAN KARARA SERT TEPKİ GELDİ

"İsrail hükümetinin, sırf ilgisiz bir soruşturma açıldı diye başarısız bir Şin-Bet başkanını görevden almasının engellenmesi düşünülemez." ifadelerine verilen açıklamada, böyle bir kararın emsal teşkil ederek görevden almaların önünü keseceği savunuldu.

İsrailli bakanlar, Yüksek Mahkeme'nin iç istihbarat şefi Ronen Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici kararına sert tepki gösterdi.

"YARGICIN MUTLAK HÜKMÜNÜN NERESİ DEMOKRATİK"

Aşırı sağı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, acil hukuki değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi hükümeti karara uymamaya çağırarak, "Ronen Bar'ın görev süresi hükümet tarafından belirlenen tarihte sona erecek. Yargıç Isaac Amit'in mutlak hükmünün neresi demokratik?" paylaşımında bulundu.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de Yüksek Mahkeme'nin kararını kınayarak, "Bu akşamki talihsiz karar, uzlaşma kisvesi altında, bakanların yetkilerini ellerinden almakta ve Yüksek Mahkeme'yi, İsrail Meclisi ve hükümetin fiili koruyucusu haline getirmektedir." açıklamasında bulundu.