Netanyahu'da Trump'a tebrik telefonu

İHA

ABD'de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı telefonla arayarak seçim zaferini kutladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Trump'ı arayan ilk liderlerden biri olduğu ve görüşmenin “sıcak ve samimi” bir havada geçtiği ifade edildi.

"İSRAİL İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

Görüşmenin yaklaşık 20 dakika sürdüğü aktarılan Açıklamada, “Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutladı ve ikili İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. İkili, ayrıca İran tehdidini de ele aldı” denildi.