Netanyahu'dan 'ateşkes anlaşmasının ikinci aşama müzakerelerine' yönelik tepki çeken karar

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü bir görüşme gerçekleştirecek.

Netanyahu anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi salı günü gerçekleştirilecek görüşmeye kadar askıya aldı.

Konuya ilişkin bilgilere, İsrail'in Walla sitesinin "yetkili kaynaklara" dayandırdığı haberinde yer verildi.

İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELERİ

Netanyahu'nun "Trump'ın anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili tutumunu ve anlaşmaya varıp varamayacağını öğrenmek için ABD Başkanı ile olan görüşmesini beklediği" bildirildi.

Kaynaklardan birinin, Gazze Şeridi'ndeki yönetim ve savaşın tamamen sona ermesinin ele alınacağı ikinci aşama müzakerelerinin ilk aşamadan çok farklı olacağını kaydettiği iddia edildi.

İsrail'in anlaşmanın 16. günü olan pazartesi günü ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için Katar'a heyet göndermesi öngörülüyordu.

NE OLMUŞTU

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'la esir takası görüşmelerini sürdürmek için Katar'a müzakere heyeti gönderilmesi amacıyla bir toplantı yapılacağını öne sürmüş, toplantının son anda iptal edildiğini aktarmıştı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, Katar'a göndermeyi planladığı müzakere heyetinin başına İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atamayı düşündüğünü kaydetmişti.

NETANYAHU, WİTHKOFF'UN DİĞER ARABULUCU ÜLKELER İLE GÖRÜŞECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ile görüşmek için ABD'ye uçan Netanyahu, yarın Washington'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile anlaşmanın ikinci aşamasını görüşeceğini açıklamış ve böylece anlaşmaya göre 16. gün başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini başlatacaklarını öne sürmüştü.

Netanyahu, Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceğini kaydetmişti.