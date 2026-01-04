Netanyahu’dan Gazze ateşkesi içinkritik adım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, güvenlik kabinesi yerel saatle 18.00’de bir araya gelecek. Toplantıda, Gazze’de ateşkesin geleceği ve ikinci aşamaya geçişin koşulları masaya yatırılacak.

ASKERİ VE GÜVENLİK YETKİLİLERİ DEĞERLENDİRME YAPACAK

Başbakan Netanyahu’nun toplantıda, kabine üyelerinin yanı sıra savunma kurumlarının üst düzey yetkilileriyle kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi yapması bekleniyor. Ateşkesin sahadaki yansımaları ve olası senaryolar ele alınacak.

ABD GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI PAYLAŞILACAK

ABD ziyaretini tamamlayan Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını da kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade edildi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması ve bölgesel güvenlik başlıklarının gündeme geldiği belirtilmişti.

GÜNDEMDE GAZZE VE İRAN VAR

Netanyahu ile Trump arasında Florida’da gerçekleşen görüşmede, Gazze’deki ateşkes sürecinin yanı sıra İran’a ilişkin gelişmelerin de ele alındığı aktarılmıştı. Bu başlıkların da güvenlik kabinesi toplantısında değerlendirileceği kaydedildi.