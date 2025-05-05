Netanyahu'dan güvenlik kabinesinde onaylanan saldırı planı hakkında değerlendirme

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Netanyahu, paylaşımında güvenlik kabinesinde onaylanan saldırı planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRILARIN GENİŞLETİLMESİ GENELKURMAY BAŞKANI ZAMİR'İN FİKRİ"

"Saldırıların genişletilmesi benim değil Genelkurmay Başkanının tavsiyesi." diyen Netanyahu, Zamir ile aynı fikri paylaştığını ekledi.

Netanyahu, Gazze'ye şiddetli bir saldırı yapmaya karar verdiklerini belirterek girdikleri yerlerde işgali sürdürmek için yedek askerleri kullanacaklarını söyledi.

Hükümetinin 7 Ekim konusunda devlet soruşturması başlatmaktan kaçınmasına da değinen Netanyahu, bunu savaşın sonunda yapacaklarını iddia etti.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİNİN, SALDIRI PLANI KARARI

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.