Netanyahu'dan İran'a tehdit: Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecekler

İsrail Meclisi'nin kuruluşunun 77. yıl dönümünde yaptığı konuşmada ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirtti.

Netanyahu, İran yönetimini, "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

GERİLİMİN ARTTIĞI DÖNEMDE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.