Trump: İran ile anlaşamazsak kötü şeyler olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran gündemi ile Rusya-Ukrayna görüşmelerinde son durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru giden 'çok büyük' gemilerinin olduğunu kaydederken bu ülke yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

"İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran'la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" şeklinde konuşan Trump, diplomatik sürece açık olduğu mesajını verdi.

İran'la ilgili sürecin olumsuz seyretmesi halinde neler olabileceği sorusuna, "Bunu size söylemem aptalca olurdu" yanıtını veren Trump, İran'la görüşmelerinin sürdüğüne işaret etti.

"UKRAYNA VE RUSYA İLE ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri konusunda da ümitli olduklarını ve görüşmelerin iyi gittiğini vurguladı.

Barış anlaşması ihtimaline ilişkin olumlu değerlendirme yapan Trump, "Bence, Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, şu anda iyi gidiyoruz. Belki yakında iyi haberler alırız" diye konuştu.

Trump, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den her iki ülkedeki aşırı soğuk havaları gerekçe göstererek 'Ukrayna'yı bir hafta vurmaması' yönünde ricada bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini bir kez daha yineledi.