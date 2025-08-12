Netanyahu'dan "Kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimali" değerlendirmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınına açıklamalarda bulundu...

Tepki çeken açıklamalarında Netanyahu, Hamas ile kısmi bir ateşkes-rehine anlaşması ihtimalinin "geride kaldığını" belirtti.

"BİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİKLERİNİ ANLADIK"

Netanyahu, "Her türlü girişimde bulunduk. Uzun bir yol kat ettik. Bizi yanlış yönlendirdiklerini anladık" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tüm sağ ve ölü esirlerin serbest bırakılmasını istediğini açıkladı.

KABİNE İÇİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLARI MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞINI BİLDİRDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze Şehri'ni işgal planına karşı olduğuna yönelik çıkan haberlere dair bir soruya Netanyahu, kabine içindeki anlaşmazlıkları memnuniyetle karşıladığını ancak son sözün kendisine ait olduğunu belirtti.