Netanyahu'dan Trump değerlendirmesi: Orta Doğu haritasını yeniden çizebileceğimize inanıyorum

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'a ziyaret gerçekleştirecek.

Netanyahu, ziyaret öncesi havaalanında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ORTA DOĞU HARİTASI İDDİASI

Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını dile getiren Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde "öncülük ettiği" "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur." dedi.

NETANYAHU'NUN ZİYARETİNE İLİŞKİN DETAYLAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.