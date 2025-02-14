Netanyahu'dan Trump'a: İran'a saldırsak nasıl destek vereceksin

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İran'ın askeri alt yapısı zayıflamayı sürdürüyor.

Son zamanlarda savunma sanayi ve nükleer silahlara ağırlık veren İran'ın zayıflayan savunması, İsrail yönetiminin de gözünden kaçmıyor.

İran'a yönelik saldırı sinyallerini sıkça veren İsrail'in yavaş yavaş harekete geçtiği bildirildi.

BEYAZ SARAY'DA GİZLİ GÖRÜŞME

The Washington Post, İsrail'in ABD'nin de desteğiyle İran'ın nükleer alt yapısını hedef alacağını yazmıştı.

İddialar ayyuka çıkmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

"SALDIRIYA NE KADAR DESTEK VERECEKSİNİZ"

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı gündemin ana maddesi olurken, Washington’un bu operasyona sağlayabileceği destek seçenekleri masaya yatırıldı.

Görüşmede, ABD’nin İsrail’e sağlayabileceği desteğin kapsamı detaylandırıldı.

SİYASİ VE ASKERİ DESTEK TALEP ETTİ

Alternatifler arasında aktif askeri destek, istihbarat paylaşımı, havada yakıt ikmali ve teknik yardım gibi unsurlar bulunuyor.

Ancak ABD’nin yalnızca diplomatik baskı kurarak İsrail’e siyasi destek vermesi de değerlendirilen senaryolar arasında.

İRAN'IN İPLERİ TRUMP'IN ELİNDE

Biden yönetimi döneminde İsrail’in bu yöndeki taleplerine mesafeli yaklaşıldığı biliniyordu.

Ancak artık Beyaz Saray’da Trump var ve Netanyahu, eski dostundan daha net bir destek arayışında.

Biden’ın İran konusunda İsrail’e mesafeli politikaları nedeniyle Tel Aviv yönetimi Washington’dan beklediği desteği alamıyordu.

ORTA DOĞU'NUN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Şimdi ise Trump yönetiminin alacağı karar, Ortadoğu’daki dengeleri tamamen değiştirebilir.

İsrail, ABD’den daha önce temin ettiği gelişmiş sığınak delici bombaları, İran’ın Fordow’daki derinlere gömülü nükleer tesislerini hedef almak için kullanabilir. Trump yönetiminin İsrail’e sağlayacağı istihbarat desteği ve olası lojistik yardımları, operasyonun kaderini belirleyebilir.

Netanyahu-Trump zirvesi, İsrail’in İran’a yönelik bir saldırıyı ne kadar ciddiyetle değerlendirdiğini gösterirken, Washington’un vereceği nihai karar, bölgedeki tansiyonu yeni bir seviyeye taşıyabilir.