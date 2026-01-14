Tayland'da üzerine vinç düşen tren devrildi: 32 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna giden tren, üzerine yüksek hızlı tren inşaatında kullanılan vincin düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

Tayland polisi Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yüksek hızlı tren projesinde çalışan vincin çöktüğünü ve seyir halindeki trenin vagonlarından birinin üzerine düştüğünü açıkladı.

32 ÖLÜ

Yetkililer, 195 yolcu ile mürettebatı taşıyan tren kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 64 kişinin yaralandığını duyurdu.

Trenin raydan çıkması sonucu çıkan yangının söndürüldüğünü bildiren yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma emri verdiğini belirtti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise bu tür kazaların 'çok sık' yaşandığını vurgulayarak "(Önceki kazalarda da adı geçen) Aynı şirket olduğunu duydum. Kazalara tekrar tekrar neden olan inşaat şirketlerini kara listeye almak için yasayı değiştirmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Yaralıların çoğunun tedavi altına alındığı aktarılırken yolculara alternatif güzergahlar konusunda yardımcı olmak için olay yerinde 'acil durum merkezi' kuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.