Avrupa ülkeleri Grönland'a askeri keşif birlikleri gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’i ABD’nin bir parçası yapmak istediği yönündeki açıklamalarının ardından Avrupa ülkeleri Grönland'a askeri keşif birlikleri gönderme kararı aldı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN GRÖNLAND’DA ÇOK ULUSLU KEŞİF FAALİYETİ

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka’nın daveti üzerine birçok Avrupa ülkesinin 15-17 Ocak tarihleri arasında Grönland’de çok uluslu keşif çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

Almanya’dan da 13 kişilik bir askeri heyet yarın sabah Grönland’ın başkenti Nuuk’a gideceği ifade edilen açıklamada, Alman askerlerinin Danimarka’nın bölgedeki güvenliğinin sağlanmasına destek olmak için deniz gözetleme faaliyetleri gibi potansiyel askeri katkılarına dair altyapının belirlenmesi çalışmalarına katılacağı belirtildi.

GRÖNLAND GERİLİMİ

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, ABD tarafından dile getirilen egemenliğin devredilmesini de içeren söylemlere karşı çıkmış, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Öte yandan ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri, bugün Beyaz Saray’da bir araya gelmiş, ortak bir çalışma grubunun kurulması ve önümüzdeki haftalarda toplantılara devam edilmesini kararlaştırmıştı.