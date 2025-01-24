Netanyahu’dan yaptığı el hareketiyle tepki çeken Elon Musk'a destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerikalı milyarder Elon Musk’ın Nazi selamına benzetilen tartışmalı hareketine destek açıklamasıyla dikkat çekti.

"ELON, İSRAİL'İN BÜYÜK BİR DOSTUDUR"

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.

"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur." diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini öne sürerek teşekkür etti.

KONUŞMASI SIRASINDA YAPTIĞI HAREKET NAZİ SELAMINA BENZETİLMİŞTİ

Amerikalı milyarder Elon Musk, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı.

Musk'ın bu hareketi tartışma konusu olmuştu.

İSRAİLLİ HAARETZ GAZETESİ: "NETANYAHU SAVUNMAYA KOŞTU"

Elon Musk'ın skandal hareketi İsrail basınında da tartışma konusu oldu. İsrailli Haaretz gazetesi konuya değindiği "Netanyahu, Faşist Selamı Verdiği Ortaya Çıkan Elon Musk'ı Savunmaya Koştu" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu, Musk'ı 'İsrail'in büyük bir dostu' olarak överken, bilişim milyarderi ve Trump'ın verimlilik bakanı, Nazi selamı verdiği için eleştiri yağmuruna tutuldu; Musk Gazze savaşı boyunca İsrail'i desteklemiş, ancak İsrail'in tutumunu da eleştirmişti.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni mitinginde Musk'ın yaptığı aşikâr Nazi selamının ardından teknoloji milyarderi Elon Musk'ı savunmaya geçerek kendisine “haksız yere iftira atıldığını” söyledi.



Musk, daha çok Nazi Almanyası ile özdeşleştirilen ve “Heil Hitler” (Yaşasın Hitler) ibaresiyle birlikte kullanılan faşizan bir el işareti olarak görülen 'Roma selamı' yaptığı için ABD'de ve diğer ülkelerde eleştiri yağmuruna tutuldu. Musk bu hareketi Pazartesi günü Trump'ın göreve başlamasını kutlamak üzere Washington'daki Capital One'da düzenlenen resmi mitingde yapmıştı.



Netanyahu, X'te yaptığı bir paylaşımda Musk'ı savunurken, platformun sahibi, Tesla CEO'su ve Trump verimlilik bakanını “İsrail'in büyük bir dostu” olarak övdü ve 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra İsrail'e yaptığı ziyareti ve İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği “tekrarlanan ve güçlü” desteğine işaret etti."