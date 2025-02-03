Netanyahu'nun ABD ziyaretinin günü uzatıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi..
Yaşanan gelişmede ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretini uzattığı bildirildi.
İsrail Başbakanlığı, ziyarete ilişkin yaşanan yeni gelişmeyi paylaştı.
"ABD'Lİ YETKİLİLERDEN GELEN ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME TALEBİ"
İsrail Başbakanlığı, Netanyahu’nun perşembe günü sona ermesi planlanan ABD ziyaretinin "ABD'li yetkililerden gelen çok sayıda görüşme talebi" nedeniyle cumartesi gününe kadar uzatıldığını açıkladı.
Netanyahu’nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.
BİR SONRAKİ ESİR TAKASINDA BULUNMAYACAK
Netanyahu, ziyaretinin uzaması nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşması kapsamında bir sonraki esir takasında İsrail’de olmayacak.
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