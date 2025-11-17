Netanyahu’nun çarşamba günkü 'yolsuzluk' duruşması güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusu güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
- Netanyahu, mahkemeye sunduğu gizli materyallerle duruşmanın ertelenmesini sağladı.
- Üç farklı yolsuzluk dosyasında yargılanan Netanyahu, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya.
İsrail’in gündeminde yolsuzluk var.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusu iptal edildi.
GEREKÇE OLARAK 'GÜVENLİK' ÖNE SÜRÜLDÜ
Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre Netanyahu, mahkeme heyetine "Çarşamba günü güvenlikle ilgili bir mesele var, bunu size gizlilik içinde aktarmak istiyorum." dedi.
Netanyahu’nun savcılığa "gizli materyaller" içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği belirtildi.
NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.
Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması, 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.
ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASI
Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.