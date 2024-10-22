İHA

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki katliamlarına karşılık veren Hizbullah, füze saldırılarına devam ediyor.

Hizbullah son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Caesarea kentindeki evini hedef aldı.

19 Ekim’de Hizbullah tarafından eve düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi.

YATAK ODASININ CAMINA İSABET ETTİ

İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA’nın camı geçemediğini belirtti.

Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

NETANYAHU SALDIRI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.